國民健康署指出，常聽到長輩說「食不下嚥」、「食物太硬咬不下去」等飲食上的問題，高齡者因咀嚼功能退化、飲食習慣和多重用藥等，造成飲食不均衡、營養攝取不足等現象，這不僅是「吃」的問題，嚴重者還可能有肌少、衰弱等情形發生。

國健署說，為了照顧高齡者的營養，參考國際作法，並根據我國的飲食習慣和在地食材，推出「高齡營養飲食質地衛教手冊」，希望透過食材的挑選、改變切割烹煮技巧，並以家中常用餐具檢測，就可自己做出適合高齡者「軟硬度」的飲食，天天「吃得下」，營養跟著來。

國健署解釋，高齡營養飲食質地分為「容易咬軟質食」、「牙齦碎軟質食」、「舌頭壓碎軟食」、「不需咬細泥食」、「均質化糊狀食」、「中濃稠流動食」、「低濃稠流動食」、「微濃稠流動食」，每種質地飲食都有不同的適用對象，高齡者可以先諮詢社區營養推廣中心的營養師或是其他專業醫事人員，依其建議選擇適合自己的質地種類。

國民健康署署長王英偉表示，「容易咬軟質食」和「牙齦碎軟質食」適合牙口咀嚼差但其他功能正常的長者，長輩或家人可運用在地食材，參照質地衛教手冊中的簡易圖文和食譜說明，或是掃描QR code連結至食譜教學影片或網站，就能煮出一頓適合長輩的美味營養均衡飲食。

國健署指出，一般人認為不好咬的肉排、芹菜等，其實透過小技巧就可以改變軟硬度，像肉類食材先以肉槌槌打、去除肉片筋膜，如果能把國產新鮮鳳梨打成汁加入醃製，就可大幅嫩化肉類質地；一些纖維多、質地較硬的蔬菜，洗淨切好先冷凍1-3天，拿出直接烹，質地不但變柔軟且不影響色澤。

長庚科技大學校長樓迎統表示，只要利用家中常用的筷子、湯匙和叉子等餐具，就可以輕鬆瞭解食物軟硬度是不是有符合長者需求。後來與喜憨兒基金會新竹分店合作試推「喜樂餐」，深獲長者們好評。

王英偉叮嚀，高齡者的「呷飽沒？」要建立在「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」三好一巧新觀念，靈活運用「我的餐盤」均衡飲食的口訣和手勢，加上適當處理食材，注意質地軟硬度，用食物好好照顧長輩，為他們的營養打好基礎。

(工商 )