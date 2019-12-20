蔡為余天站台 回應國民黨近日論調 12:342019/12/20 中時 張睿廷、 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統20日上午至三重為余天站台時對國民黨近日言論一一做出回應。(張睿廷攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統20日前往新北市三重區出席冬至搓湯圓活動，力挺民進黨三重區立委參選人余天，活動中，里長大表當地里民都力挺蔡英文，蔡聽了開心張大了嘴。（陳信翰攝） 蔡英文總統（右）20日前往新北市三重區出席冬至搓湯圓活動，力挺民進黨三重區立委參選人余天（左）。（陳信翰攝） 蔡英文總統20日上午來到三重大同公園活動中心參加活動「冬至搓湯圓」為余天站台時遭記者提問，張善政批評行政院長蘇貞昌，要蘇去上禮義廉恥，蔡回應，真不知道國民黨怎麼了，為什麼大家講話都如此不和邏輯，希望作為一個政黨要有一個政黨的樣子。 蔡英文還提到，國民黨批評他們很多政策都是抄襲，但那是因他們不清楚這些事情本來政府就有在做，國民黨提出政策後發現我們有在做，就指控我們抄襲，認為對方並沒有沒弄清楚中央政策。 (中時 ) # 余天 #三重 #張善政 #蘇貞昌 #行政院 #韓國瑜 #蔡英文 #民進黨 #國民黨 #2020大選 #總統 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 這個黨不配國會過半 04:102019/12/17 時論廣場 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 工商業界表態挺韓 競選總統後援會今成立 22:212019/12/17 政治 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 韓國瑜不該背國民黨買辦黑鍋 04:102019/12/19 時論廣場 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 抹黑韓國瑜入少觀所 韓辦提告劉一德 12:072019/12/19 社會 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 政治熱門新聞 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 韓民調狂升 前扁辦主任憂綠選情不妙了 - 政治 將有20萬人上街！一張圖看出高雄挺、罷韓重兵對決關鍵熱點 - 政治 挺韓罷韓高雄對決或成關鍵戰役 已現不尋常氣氛 - 政治 網軍為何狂激韓辭市長？韓粉一個字點破真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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