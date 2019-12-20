蔡英文總統20日前往新北市三重區出席冬至搓湯圓活動，力挺民進黨三重區立委參選人余天，活動中，里長大表當地里民都力挺蔡英文，蔡聽了開心張大了嘴。（陳信翰攝）

蔡英文總統（右）20日前往新北市三重區出席冬至搓湯圓活動，力挺民進黨三重區立委參選人余天（左）。（陳信翰攝）

蔡英文總統20日上午來到三重大同公園活動中心參加活動「冬至搓湯圓」為余天站台時遭記者提問，張善政批評行政院長蘇貞昌，要蘇去上禮義廉恥，蔡回應，真不知道國民黨怎麼了，為什麼大家講話都如此不和邏輯，希望作為一個政黨要有一個政黨的樣子。

蔡英文還提到，國民黨批評他們很多政策都是抄襲，但那是因他們不清楚這些事情本來政府就有在做，國民黨提出政策後發現我們有在做，就指控我們抄襲，認為對方並沒有沒弄清楚中央政策。

(中時 )