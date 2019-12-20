雲林花生銷售問題迄今未解，雲林縣政府表示，農委會主委一再下鄉對地方承諾政府準備了20億，將以40元來保價收購，如今卻變成「農委會除了稻米之外，不會收購任何農產品」，農民空歡喜一場，不斷陳情縣府。

縣府表示，雲林縣政府一直希望中央與地方政府合作解決花生問題，遺憾的是農委會從未正視，農糧署邀集各收購單位進行會議，既不通知縣政府，也不讓縣府人員參與，連縣府想了解花生登記情形、收購量及經費何時撥付，也不願告知縣府。

農業處表示，11月24日針對農委會宣布20億元專款保價收購落花生，縣府就函文農委會陳請儘速撥款，以利農民團體組織協助收購，緩和花生農不安及收購單位資金的需求，卻僅收到農委會函覆「農糧署自11月20日已啟動購貯等產銷輔導措施，請產地農民團體進場購貯。」對於資金及收購流程避而不談。

農業處說，縣府11月28日再邀集農委會、農糧署、雲林縣農會、各鄉鎮市公所、各鄉鎮市農會及花生相關產業團體，召開解決落花生收購措施暨協助農民方案研商會議，強烈表達由縣府扮演平台，共同瞭解並協助解決花生產銷問題，結果農委會12月11日回函表示沒有變更或檢討之必要。

縣長張麗善表示，花生產量減少約2成，價格卻驟跌，為照顧花生農生計，縣府已針對二期轉作花生對地補貼每公頃2000元，目前已陸續辦理撥款，讓花生農能減少損失。

張麗善說，農委會宣稱收購花生，最後只是開空頭支票，農民叫苦連天，中央為了選舉破壞市場機制、行政體系，把農民當選舉籌碼，花生問題雪上加霜，農民實在很無辜。

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(中時 )