多個工會與勞工團體組成2020工鬥將在1月4日舉行「全國勞工大遊行」。（林良齊攝）

2016年工鬥舉辦時，時任民進黨黨主席蔡英文曾允諾勞工訴求，但至今多數政策跳票，距離2020年總統與立法委員大選剩不到一個月，多個工會與勞工團體組成2020工鬥將在1月4日舉行「全國勞工大遊行」，希望包括增加雇主新制勞退提撥、增加國定假日、設定基本工資調漲期程、降低工會門檻、立法促進直接僱傭、廢除私人仲介，並要求立即解決國道收費員案。

全航總秘書林芸表示，2016年工鬥與現任總統蔡英文見面，當初她承諾包括國道收費員案的處理、砍7天假的配套、消防議題的改革等等，但如今多項承諾僅有2項完成，進度十分落後，並有多項政策已經跳票。「拒絕只開芭樂票或只賣芒果乾（亡國感）」，2020工鬥總指揮、宜蘭縣產業總工會理事長呂學民表示，前天舉行的政見發表會，沒看到候選人提出勞工政策，代表多數候選人「只顧選舉、不顧勞工」。

新北市產業總工會理事長洪清福說，以目前勞退新制雇主應提繳6％為例，許多勞工退休時才發現，個人帳戶的錢不到200萬，希望能夠把雇主提繳比率提高至9％；華航工會理事長劉惠宗說，工會法要求要30名勞工才能組成工會，相較中國大陸、日本、韓國或香港而言，門檻相當高，應檢視合理性、並降低門檻。

台灣國際勞工協會專員吳靜如說，移工到台灣的勞動條件十分辛苦，不僅多數只領基本工資、甚至比基本工資還低，政府卻放任移工薪水落入仲介口袋，應該恢復至國對國的聘僱。

針對國道收費員案，「一定會抗爭到底」，國道收費員自救會顧問毛振飛則說，高等行政法院以自救會非法人、簽署的協議不算數，這樣推論恐怕沒有自救會會敢與政府簽署協議，他形容「就好像碰見詐騙集團一樣」，未來也不排除上國道、臥軌等抗議。

今天已正式把訴求向蔡英文競選總部提出，後續也會再送到韓國瑜競選總部及宋楚瑜競選總部，工鬥表示，如果候選人未能在1月2日前提出，屆時遊行將會表明「只顧選舉，不顧勞工」，並會要求勞工拒絕投票給這些候選人，呼籲候選人重視勞工訴求。

(中時 )