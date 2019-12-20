中美貿易戰開打以來已經快2年的時間，整個全球產業生態加速重整中，造成不少高端科技大廠回台布局，也導致大型建設公司及金融、壽險業資金轉回台灣投資。信義全球資產經理王維宏表示，今年投資與自用需求明顯升溫，為整體不動產市場注入千億元資金，建商積極搶土地，投資標的以雙北及台中為主，看準商辦租金行情持續看漲，多家建商轉向蓋商辦。

產品類別還是以工業地產最受青睞，而從買方類別來分析，以往少見零售、壽險業購入工業地產，在今年提高投資比例，受到近年實體零售業者與電商對於物流倉儲需求擴增，壽險包含國泰、南山、全球及零售包含全家、全聯，紛紛進場跟著科技及傳產業搶工業地，帶動整體商用不動產衝到歷年新高。

信義全球資產統計2019年1~11月上市櫃公司不動產交易，觀察到買方以建設業占最大宗，其中又以興富發位居第一；此外，海外投資風險提高，金融、壽險業重回台灣不動產，值得關注的是，金融業從2013年起鮮少購置商辦，到2018年迅速攀升，顯現出市場投資景氣持續成長。

近兩年建設公司購地積極，從2015年買地熄火，到今年還沒結束就衝出1,028億元的好成績，不僅較去年成長65%，更創下有統計以來新高，其中雙北購地占比最高；此外，建商中又以興富發購地位居第一，光今年投資金額就來到126億元，分別在台北、桃園、台中買地，除了蓋住宅外，還宣布擴大商用不動產比例，看好辦公需求，未來將蓋30棟商辦大樓。建商從2018年開始加重投資工業用地，包括華固及長虹紛紛提高廠辦開發比重，分別在台北及新北買工業地，預計開發廠辦，而今年建商投資工業地產較去年成長38%。

從2017年壽險、金融業投資動能大減，到2018年受國際經濟不穩定，資金轉回投資台灣不動產，近兩年投資金額已快破千億元，其中以南山人壽投資金額最高，除了重回信義計畫區地上權案標下信義行政中心外，今年又跨足工業地產買下桃園龍潭廠房，主要做倉儲用地。以往元大金購置標的以商辦為主，近兩年改變了投資標的，標下兩筆台北地上權案，分別是空軍官兵活動中心地上權及松江南京捷運出口案，位居第二。國泰人壽近幾年致力於土地及工業地產，買下台北、桃園、台中精華地段不動產，積極擴大倉儲物流事業。

(時報資訊)