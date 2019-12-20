美國財政部長穆努欽稱美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，隔夜美股再創歷史新高，惟投資人在出口數據出爐前轉趨謹慎，周五南韓KOSPI指數盤中幾近持平，目前微升0.07%，報2,198.14點。南韓將於周一公布12月1～20日出口數據。分析師表示，要確立出口反彈，韓股才會進一步走高。韓元盤中漲0.19%，報1,163.4兌一美元。

(時報資訊)