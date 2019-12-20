《韓股》觀望出口數據，韓股近持平 12:332019/12/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部長穆努欽稱美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，隔夜美股再創歷史新高，惟投資人在出口數據出爐前轉趨謹慎，周五南韓KOSPI指數盤中幾近持平，目前微升0.07%，報2,198.14點。南韓將於周一公布12月1～20日出口數據。分析師表示，要確立出口反彈，韓股才會進一步走高。韓元盤中漲0.19%，報1,163.4兌一美元。 (時報資訊) #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 啟發投顧本周看好半導體、PCB、5G概念等三大類股 08:512019/12/16 財經 康和證券預期本周指數區間11,500-12,200點 08:512019/12/16 財經 中美達成第一階段貿易協議 台股今開盤小跌 09:182019/12/16 財經 PGO新款電動機車Ur1預購催票 09:212019/12/16 財經 生活市集雙12業績較平日暴增5.8倍 瀏覽量再創歷史同期新高 12:272019/12/16 財經 《店頭市場》4檔興櫃新兵本周報到 13:412019/12/16 財經 alexanderwang特賣會 全面2折起！ 15:382019/12/16 消費 弘塑股票自12/17起預收款券 17:042019/12/16 財經 日12月製造業PMI降至48.8 連8月低於景氣榮枯線 00:122019/12/17 財經 《店頭市場》弘塑今起預收款券，每5分鐘撮合 08:202019/12/17 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 陸不得不向川普低頭？日媒5字評貿易協議 - 財經 特斯拉股價升天！他稱關鍵優勢打趴一票車廠 - 財經 【5G失業潮1】機器幫更多 10年內恐200萬人「被取代」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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