顯示卡廠承啟(2425)2019年前三季人工智慧(AI)伺服器占營收比重已達16.87%，2020年持續看好AI伺服器的業績高度成長。承啟是從今年4月才開始認列AI伺服器營收，2020年則可以認列一整年，所以明年的AI伺服器營收占比一定會高於今年，AI伺服器的毛利率也相對較佳。同時，承啟和子公司天津思騰合力共同研發AI伺服器軟硬體解決方案，也有助於明年的產品銷售動能。

根據IDC預估，未來5年中國大陸的AI市場年複合成長率將達44.9%，並超過170億美元。IDC預估在2021年之前，AI硬體市場規模的占比都將在50%以上。其中伺服器市場規模占整體硬體市場85%以上。因應此一趨勢，承啟明年的營運重心將持續拓展AI伺服器市場開發、銷售，並投資軟體應用技術開發與AI軟硬體系統整合。

承啟前三季營收為34億元，其中顯卡占比5成，主板2成，而AI伺服器約16.8%，承啟母公司是大陸顯示卡廠七彩虹，七彩虹在大陸顯卡出貨量，約是華碩在大陸顯卡出貨量的4~5倍。

承啟目前是透過重要子公司天津思騰合力來進軍大陸AI伺服器市場，思騰合力2019年前三季依產業別，營收占比分別為，高等教育行業占44.49%、企業用戶占34.83%、科學研究機構占15.94%。

承啟表示，在銷售高階AI伺服器硬體時，需要搭配軟體開發支援，才能算是完整的系統整合方案，承啟的應用發展部門，在今年和子公司天津思騰合力，共同研發AI伺服器軟硬體解決方案，用來提高伺服器的銷售量。

(時報資訊)