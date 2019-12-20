鄭文燦：兩蔣時有保密防諜 反滲透法立法是必要的 12:382019/12/20 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦（中）對於反滲透法，認為有立法必要。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨搶年底前通過反滲透法，桃園市長鄭文燦表示，兩蔣時代叫保密防諜，如今完全民主，但民主不可能沒有防衛機制，因此立法是必要的，他認為，如何立法？應該由立法院及行政院來決定，行政院和立法院會作充分的討論。 鄭文燦表示，全世界的民主國家都會建立起防衛機制，我們國家的生存發展當然是有面對外力的挑戰，這個是從2位蔣總統開始，以前叫做保密防諜，那現在沒有了，現在是完全民主，那完全民主不可能沒有防衛機制，這個是必要的。 (中時 ) #民主 #鄭文燦 #立法 #保密 #防諜 也許您會感興趣 推薦閱讀 回應波特王事件 蘇貞昌強調民主自由重要性 20:372019/12/16 政治 民主的沉淪 04:102019/12/17 論壇廣場 民主黨建議 參院傳波頓作證 04:102019/12/17 兩岸要聞 為選票破壞民主 葉批蔡政府可恥 04:102019/12/17 地方新聞 網軍恐攻民主 04:102019/12/17 時論廣場 「愛情摩天輪」底加 樂天要改造桃園球場 17:462019/12/17 焦點 驚濤駭浪交鋒 樂天「金鷹」變「桃猿」 18:232019/12/17 體育 獨家》放假12天 立委諸公拿走上千萬 21:442019/12/17 政治 仇恨失控 別打著民主反民主 04:102019/12/19 政治要聞 五字訣保韓防諜 小心奧步翻盤 04:102019/12/20 政治要聞 政治熱門新聞 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 韓民調狂升 前扁辦主任憂綠選情不妙了 - 政治 將有20萬人上街！一張圖看出高雄挺、罷韓重兵對決關鍵熱點 - 政治 挺韓罷韓高雄對決或成關鍵戰役 已現不尋常氣氛 - 政治 網軍為何狂激韓辭市長？韓粉一個字點破真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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