民進黨搶年底前通過反滲透法，桃園市長鄭文燦表示，兩蔣時代叫保密防諜，如今完全民主，但民主不可能沒有防衛機制，因此立法是必要的，他認為，如何立法？應該由立法院及行政院來決定，行政院和立法院會作充分的討論。

鄭文燦表示，全世界的民主國家都會建立起防衛機制，我們國家的生存發展當然是有面對外力的挑戰，這個是從2位蔣總統開始，以前叫做保密防諜，那現在沒有了，現在是完全民主，那完全民主不可能沒有防衛機制，這個是必要的。

(中時 )