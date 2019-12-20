空軍官校學員生指揮部一名陳姓中校中隊長，因女兒參加網路票選活動，為了協助衝高人氣，多次要求所屬學員生上午投票，同時還要轉知各自眾親朋好友一起加入投票行列，造成學員生不滿而向媒體投訴。空軍司令部上午表示此舉確實不妥，已將陳姓中隊長調職處分。

據了解，陳姓中校中隊長愛女心切，日前女兒參加一項網路票選活動，陳員為了替女兒衝人氣獲取佳績，要求下屬在閒餘時間利用手機上網替女兒投票，同時也希望大家轉告親朋好友一起來衝人氣。

但有學員反映，陳員甚至要求檢查手機與利用就寢時間上網投票，嚴重影響私人睡眠時間，罔顧學員每天要進行的飛行安全安全。但空軍解釋，經調查後，陳員否認有此行為，在調查中也未發現有類似狀況。

空軍司令部今天上午表示，空軍官校學員生指揮部陳姓中隊長因其女兒參加民間某網路票選活動，為能幫助女兒衝高選票，在思慮未周延下，即請求同仁部屬幫助女兒網路投票，造成官兵困擾，確有違失情事，單位已予以檢討，並調整職務調離現職，惟陳員並無「深夜要求所屬上臉書投票，使所屬無法充分休息」，亦無檢查每位學生手機」情事。

(中時電子報)