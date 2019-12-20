被稱為效期最短的2019年台中十大伴手禮活動，日前落幕，在地深耕多年的歐客佬咖啡，今年特別製作「歐客佬陪你遊台中，掛耳咖啡旅人組」參賽，把高美濕地、路思義教堂等台中地標化做外包裝，也因此獲選為「台中市十大伴手禮」，店家為歡慶獲選，也推出五折優惠價，限量一千盒賣完為此。

「台中市十大伴手禮」今年共有178家店家報名參加，經評審團選出100家入圍店家，最後經專業評選及民眾票選出結果，在台中發跡的歐客佬精品咖啡成立於2009年，以台中五大特色景點，從市定古蹟湖心亭開始，刻劃台中國家歌劇院、東海路思義教堂、清水高美濕地、大坑情人橋，巧妙連結五種咖啡風味特色做為掛耳包包裝。

也因此包裝設計展現台中多彩魅力，廣獲評審好評，並獲得上萬票網路推薦，業者指稱希望收到伴手禮之國內、外民眾皆可透過咖啡間接了解台中之美，更能將台中的土地情感、人文風情，與旅程遊憶帶回去。

(中時 )