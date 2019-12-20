新黨不分區立委候選人邱毅昨天表示，1998年辜汪二次會，時任國安會諮詢委員的蔡英文隨時任海基會董事長辜振甫赴陸，看了京劇後對當時海協會會長汪道涵說「兩岸最後終歸統一」。韓辦發言人葉元之今天反問，綠營高層有無赴陸、說過什麼話？這些都有照片，證據將慢慢浮現，批綠營不要只會抹紅對手，應用相同標準檢視彼此。

立法院民進黨團力拚在12月31日推動「反滲透法」修法，也成為蔡英文總統在造勢場合的吸票口號。韓辦總發言人王淺秋表示，一到選舉，所有事情都不是用理智、是非來看待，都是沒有是非的戴帽子或選舉目的操作。

談及反滲透法，王淺秋說，當法律規範、文字模糊，容易將人輕易入罪，民進黨團日前又強硬逕付二讀，欲搶攻月底闖關，這是非常可怕的事情，讓民主法治倒退嚴重。

王淺秋指出，蔡英文曾公開說，也許在兩岸議題，曾經希望統一，蔡也說過兩岸要和平，但蔡的所作所為，卻硬對別人扣紅帽子，且對象不止韓國瑜，到時候民眾在兩岸之間經商往來、參加研討會，只要有和大陸官方或非官方有任何合作互動，都可能變成反滲透法所規範的對象，這才是最可怕之處。

(中時 )