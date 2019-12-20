記憶體模組廠威剛科技（3260）旗下電競品牌「XPG」將於2020年1月7日至10日參加國際消費性電子展(CES)。XPG以「全面進攻THE INVASION HAS BEGUN」為主題，重磅宣示與英特爾攜手進軍系統商，首次推出電競筆記型電腦、迷你遊戲電腦和世界首創無藍光的顯示器，成為業界最全面性的電競硬體品牌。

除了筆電、顯示器等新品外，XPG也將展出遊戲外設和配件、玩家改裝組件、高效能記憶體模組和固態硬碟等完整產品系列。

「XPG」將於CES以其品牌之名，正式宣告擴張領域版圖領軍進駐系統界，推出完整系列新產品：「X」- XENIA羽量級電競筆電、「P」- PHOTON無藍光電競顯示器，與「G」- GAIA迷你電競系統。XENIA電競筆電與世界領先晶片大廠英特爾共同開發設計，酷勁輕薄外觀搭載全新第9代Intel Corei7處理器，豪邁標配32GB超頻記憶體及高速1TB M.2 固態硬碟，著撰蘊藏極致效能的纖薄時尚。

PHOTON電競顯示器為世界首創無藍光電競螢幕，坐擁UHD IPS規格並內建AMD FreeSync同步技術，色域基準高且可有效避免畫面撕裂與延遲，加上可轉向移動螢幕高度的美背設計，完整滿足玩家需求。GAIA迷你電競系統專為喜愛兼具極致效能與小巧機身的用戶打造，提供時尚白與清新粉二款外觀設計，提供輕量主機的超群體驗。

XPG本次於CES也將首度亮相全新高階電競機殼- XPG VOLTA，豪華規格擁有寬敞內部空間，直立式結構設計除可容納標準ATX主機板外，顯卡相容性更是無極限，各種長度皆可安裝；卓越氣流冷卻系統設計與炫彩ARGB光效完美滿足玩家性能與視覺雙需求。

同時XPG HEADSHOT為世界首款創新性的電競滑鼠，也代表著AI和4D列印兩大創新趨勢的結合，XPG HEADSHOT會隨著時間而自動成形並維持形狀，還能完全能夠根據個人手掌尺寸來客製，感應器最高可達到16000DPI，提供專業電競玩家獨一無二的電競滑鼠。XPG瞄準玩家對電競效能產品規格提升的需求，推出全系列高規格的內裝與周邊產品包含旗艦型機殼、水冷散熱器、電源供應器、電競鍵盤滑鼠與專用耳機等效能裝備。

固態硬碟方面，XPG推出全系列PCIe Gen4固態硬碟SAGE、INDIGO、PEARL，最高具備7000/6000MB/s的讀寫速度，並支援NVMe 1.4規範及AMD最新平台，不僅是重度玩家首選，更會是創作者電腦和5G應用最完整的解決方案。隨著固態硬碟的需求容量日益攀升，XPG也領先業界推出SX8100和SU630兩顆容量高達4TB的儲存裝置。

大面積RGB外接式固態硬碟SE900G和SE770G，傳輸速度高達2000MB/s，重新定義行動存儲。不可或缺的遊戲要角，XPG再推出兩款RGB電競記憶體XPG DARKMOON和XPG SYDYRU，最快擁有4800MHz超速傳輸效能，單支容量高達32GB的儲存密度，讓玩家成為戰場上的唯一。

搭載全新XPG效能產品的「XPG ORB」電競體驗艙，也將於CES 2020華麗登場。體驗艙內更獨家提供以24K金鍍金打造的XPG SUMMONER黃金鍵盤，利用K金抗鏽、不易變形不易損傷的物理特質，採用世界知名CHERRY MX RGB機械軸，擁有優異穩定性與靈敏反饋。體驗艙內的XPG PRECOG為世界首款採用雙單體架構的電競耳機，擁有絕佳音域與多層次震撼音效。歡迎所有參訪者到CES感受XPG品牌新品帶來的效能快感!

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