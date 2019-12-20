針對澳門主權移交20周年，大陸官媒人民日報今刊載社論指出，「一國兩制」已進入「新時代」，必須堅持一國兩制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一。必須把堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央對特區全面管治權和保障特別行政區高度自治權，任何時候都不能偏廢。

社論表示，回歸20年來，澳門滄海桑田、翻天覆地，經濟快速增長、民生持續改善、社會穩定和諧，本地生產總值從1999年的518.7億澳門元增加至2018年的4446.7億澳門元，人均地區生產總值已排在亞洲第一、世界第二，從幼稚園至高中實現15年免費教育，長者、嬰幼兒、中小學生、孕婦納入免費醫療，「蓮花寶地」開創了歷史上最好的發展局面。澳門經濟社會發展取得的巨大成就，向世界展示了具有澳門特色的一國兩制成功實踐，彰顯了一國兩制的巨大優越性。

社論提到，澳門主權移交20年來，「特別行政區全面準確理解和貫徹『一國兩制』方針，正確認識並妥善處理『一國』與『兩制』的關係」。「實踐充分表明，只有在全社會形成廣泛的國家認同，才能全面準確地實施基本法；只有切實維護國家主權、安全、發展利益，才能保持澳門的長期繁榮穩定」。

(中時 )