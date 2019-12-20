歐客佬咖啡再奪大獎！「台中市十大伴手禮」日前揭曉名單，結果由「歐客佬陪你遊台中掛耳咖啡旅人組」勇奪首獎！歐客佬咖啡執行長王信鈞開心地表示，為了感謝消費者的支持，同時與咖啡愛好者分享喜悅，獲獎的「歐客佬陪你遊台中掛耳咖啡旅人組」祭出5折分享價，原價500元，特價250元，限量1000盒，售完為止；此外，12/21至12/22兩天，歐客佬祭出全館精品咖啡豆、精品掛耳咖啡「買一送一」大放送！

「台中市十大伴手禮」今年共有178家店家報名參加，經評審團選出100家入圍店家，最後經專業評選及民眾票選出結果。發跡於台中、成立於2009年的歐客佬精品咖啡，與台中擁有深厚的地方文化情感。

王信鈞表示，本次產品設計概念，根據台中五大特色景點，從市定古蹟湖心亭開始，刻劃台中國家歌劇院、東海路思義教堂、清水高美濕地、大坑情人橋，巧妙連結五種咖啡風味特色；在包裝設計上，則以自然風格描繪五大景點，使建築強烈跳出、鮮活了意象，巧妙地呈現台中多彩魅力，讓收到伴手禮的國內、外民眾，皆可透過咖啡間接了解台中之美，更能將台中的土地情感、人文風情，與旅程遊憶帶回去。

此外，歐客佬另推出業界首創的20公克咖啡豆充氮氣「極鮮封裝」，將新鮮烘焙好的咖啡豆充入氮氣、完全鎖住咖啡風味，小包裝設計，固定重量撕開即用，沒有保存困擾，杯杯都新鮮，滿足愛嚐鮮的饕客，可以一次購買到不同國家、莊園、產區、處理法及品種的咖啡，品嚐來自世界各國的咖啡風味，滿足消費者多元選擇！

王信鈞說，歐客佬與全世界的咖啡莊園主、農民站在一起，致力於前往各國咖啡產地挑選最優質的咖啡，產銷合一，透過不同咖啡品項的開發，讓客戶可以依照自己的喜好而有更多元的選擇，隨時隨地輕鬆品嚐精品咖啡。

(工商 )