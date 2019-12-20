鴻海（2317）集團持續加碼投資印度，旗下富智康（FIH Mobile）公告，將斥資1900萬美元（約新台幣5.72億元），透過多層轉投資公司對印度子公司TNS Mobile India增資，持續深耕布局行動及通訊用消費電子產品。

鴻海今日小幅開高後拉回平盤震盪，最高上漲0.43％至92.6元、最低下跌1.08％至91.2元，截至午盤小跌約0.5％左右，三大法人本周迄今買超鴻海2萬7955張。在港股掛牌的富智康同步開高後拉回震盪，截至午盤維持1.51港元平盤。

富智康公告，集團芬蘭子公司TNS Mobile Oy將對印度子公司TNS Mobile India增資1900萬美元（約新台幣5.72億元），資金將做為多種用途使用。在完成增資後，TNS Mobile India股本將增加至約14.67億盧比，其中99.999993％由TNS Mobile Oy持有。

鴻海此次按慣例透過多層轉投資公司進行增資，據鴻海代富智康公告，富智康首先對Execustar International增資，由Execustar International對TNS Limited增資，再由TNS Limited對TNS Mobile Oy增資，最後才由TNS Mobile Oy對TNS Mobile India增資。

鴻海按慣例未對上述投資多做說明，僅表示為因應長期投資。富智康則表示，TNS Mobile India主要業務為銷售、進出口、經銷、維修及處理行動及通訊用途的消費電子產品，包括通訊設備、穿戴式裝置、電子書及無線和射頻（RF）裝置等。

富智康本月初甫斥資近1億美元（約新台幣30.5億元），透過多層轉投資公司對印度子公司Rising Stars增資，此次再公告斥資對另一印度子公司TNS Mobile India增資1900萬美元，顯見集團以印度做為東南亞區域戰略中心及全球製造中心的布局策略。

(時報資訊)