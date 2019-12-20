親民黨總統候選人宋楚瑜（左四）上午到雲林圓夢庇護工場關懷身心障友，學員舞龍歡迎。（許素惠攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜上午到雲林圓夢庇護工場關懷身心障友，學員舞龍歡迎很精彩。（許素惠攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜上午到雲林圓夢庇護工場關懷身心障友，學員舞龍歡迎，強調該黨對身心障族群的責任他沒忘，針對勞保放寬身心障的退休年齡為55歲，已列為未來要爭取修法的目標，他並認同雲林縣復健青年協會總幹事林金順對於放寬輔目補助的建議。

宋楚瑜在親民黨組織部主任張碩文、《汪洋中的一條船》主角鄭豐喜遺孀吳繼釗等陪同，踏訪雲林縣復健青年協會的圓夢工場，學員精彩的舞龍，讓宋讚不絕口，表示學員或許某身心部分不像一般人，但發揮的和諧友善的團隊精神，就是現在台灣最需要的。

宋楚瑜緊握著吳繼釗的手說，40多年鄭豐喜過世時，他的老板蔣經國特地南下雲林，因為蔣重視楷模，鄭雖身殘但奮鬥精神是社會楷模，也是現在台灣很需要的。

學員專注地包裝咖啡，宋楚瑜為他們加油，並和該協會理事長林淑英等人座談，提到和鴻海前董事長郭台銘共同成立100億的基金，要幫助身心障友，吳繼釗也感謝宋在省長任內很關心身心障團體，曾撥款幫助優秀學生出國深造。

林金順提到，身心障友身體退化比一般人快，但勞保的退休年齡一樣是65歲，對他們很不公平，希望能降到55歲，又輔具補助只補助重度也不合理，試想如果已經癱瘓在床了，再申請輔具也難以出門，有意義嗎？應由專業醫院評估需求，再依程度給予不同補助才合理。

宋楚瑜強調，對於林的建言，也是該黨未來立委要努力推動修法的目標，因為他對身心障友的責任與承諾從未忘記。

(中時 )