充滿變數的低利率、低成長環境，考驗投資決策。專家建議，適度配置新興市場資產，透過分散，以謹慎控制下檔風險策略參與，將更能增加資產增值潛力。12月18日~20日募集的元大15年EM主權債ETF（證券代號00870B） (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 與元大中國政金債ETF（證券代號00871B）就是規劃退休組合可以選擇的標的。

元大投信發行新興市場美元主權債、中國政金債產品，建議投資人可與台幣資產做搭配，例如台股ETF，如此除了做到資產上股債配置，也將分別配置於美元、人民幣及台幣各類資產，充分達到分散風險效果，兼顧資產增長、收益與防禦。

此外，新興市場美元主權債、中國政金債各也具備信評佳及優於成熟國家公債殖利率表現，可望吸引重視收息的投資人。兩檔債券還可與元大投信現有的美國公債、中國國債組合出全球債券套餐，建構每月配息評價之現金流組合。

其中中國政金債近來更是吸引外資持續流入中國債市，據債券通公告數據，政策性金融債11月成交金額人民幣2,039億元，占單月成交金額54.3%，外資持有規模並增加至人民幣5,098億元，較2016年倍增。

專家認為觀察今年以來中國10年期國債殖利率走勢，4月因市場降準期待下滑而出現的波段高點約為3.4%，10月因貿易戰和緩加上CPI推升而出現的波段高點約為3.3%，而外資在5月、11月的政金債持有規模月增率分別為13.7%、5.5%，逢低進場態勢明確。

中國債市從2019年4月起被納入彭博巴克萊全球綜合債券指數，加上自2018年11月7日至2021年11月6日止，中國境外機構投資境內債券市場取得的利息收入，免徵企業所得稅和增值稅。其中中國政金債三大發行銀行由標準普爾給予A+信評，與中國國債相當，且殖利率優於中國國債與主要國家公債，對投資人具高度吸引力。

(工商 )