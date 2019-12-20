國立中山大學3年前首創的男女混宿「性別友善」宿舍，日前傳出有女學生洗澡時遭男學生以手機伸入下方門縫偷拍，引起女學生人人自危。據了解，涉案的男學生上午疑似良心不安已出面向校方坦承犯案，校方也已通知轄區分局進行偵辦。

日前有學生在臉書大爆，高雄中山大學一位住在友善宿舍的女學生，本月16日晚間在A棟宿舍洗澡時，驚見一名男學生以手機伸入門縫內偷拍，但事後穿好衣服追出時，男學生已經快速逃離，受害女立刻向學校教官反映並報警處理。

中山大學上午解釋，A棟宿舍是校內無性別宿舍，有112個床位，開放男女於同棟樓層混宿，並跨性別選室友。但A棟宿舍廁所、浴室無性別空間，校方之前已將混宿樓層廁所小便斗設計門擋及宿舍浴室隔板加高，如今傳出偷拍事件，將進一步改善浴室環境缺失，維護學生安全

校方今天表示，全案已展開調查，全案已交由學校學生輔導組處理，校方也已補強A棟宿舍浴室隔板空間安全漏洞，並在沐浴間入口處加裝監視器，希望住在男女混宿宿舍的學生自愛自律，維護學生安全。

(中時電子報)