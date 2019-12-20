台商回流到底是真的還是假的？財信傳媒董事長謝金河表示，實際走訪後令人吃驚！

謝金河在臉書發文指出，國民黨立委日前在立法院質詢經濟部官員，直指台商回台投資是零，震驚全台，但若用雙腳雙眼直擊企業回台投資實況，到現場看到的實況都感到吃驚。他旗下的採訪團隊兵分多路走訪各科技園區、工業區，楠梓加工區如今已經一地難求，連網球場、宿舍、消防隊都遷走蓋廠房。

最熱門的華亞科技園區已經沒有土地了，最後兩筆交易是廣達一坪44萬買下中環的工廠，全球人壽1坪50萬買入瀚亞數位的土地。廣達快速建廠，伺服器生產線全移回台灣，這兩天廣達吃尾牙，林百里充滿信心表示，未來10年的躍升會比過去30年更快。

再從各縣市台商回流投資實況及實際投資金額來看，高雄有1530億元，桃園有1539億元，台中市也有1329億元。他說，用數字來看實況，用雙腳雙眼直擊，如果還不相信，那只能說意識形態遮蔽了自己的視野。

美中貿易戰未歇，持續驅動台商回流台灣投資。中經院19日表示，全體製造業台商中，有15.7%已經回台或是正在評估回台投資，另有14.2%已轉單回台，以高價值與客製化產品為主。

(中時電子報)