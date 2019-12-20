1221高雄兩遊行 宋：希望不要火車對撞 16:592019/12/20 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 親民黨宋楚瑜（右）上午到雲林關懷身心障友，對於明天高雄兩場遊行，他語重心長地祈禱，希望不要火車對撞！ Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨宋楚瑜上午到雲林關懷身心障友，對於明天高雄兩場遊行，他語重心長地祈禱，希望不要火車對撞！ 宋楚瑜說，台灣最特別的是，平常大家都是親朋好友，一到選舉即成對手，非得相互殺得你死我活，但他不是關心這些，而是明天將有兩輛火車會對撞。 宋楚瑜指出，昨日在台協會組長拜訪他，他向對方表示，台灣的民主是全世界楷模，從未流過血，呼籲明日不要對撞，不要讓選舉變成流血，不要讓台灣臉上蒙羞，珍惜台灣民主價值，以理性選舉，選舉就是靠勤走基層解決問題。 (中時 ) #宋楚瑜 #對撞 #台灣 #選舉 #火車 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭選戰 呂國華找朱站台 黃定和有宋背書 04:102019/12/16 地方新聞 宋楚瑜呼籲選出能放下藍綠 讓全民一起創造台灣未來願景的候選人 19:312019/12/18 政治 宋楚瑜：沒有人能出賣台灣 20:192019/12/18 政治 宋楚瑜：反滲透法通過後台商清白怎麼證明？ 20:482019/12/18 政治 看完政見會 宋楚瑜讓胡幼偉心難受 09:502019/12/19 政治 自小客衝撞新市火車站 駕駛重傷送醫 12:262019/12/19 社會 政見會韓蔡宋誰表現最好？萬名網友投票出爐 20:442019/12/19 政治 宋楚瑜：蔣經國重視楷模 台灣現行最需要 14:062019/12/20 政治 宋楚瑜：反滲透法不可行又做不到 15:172019/12/20 政治 轟韓蔡辯論會「製造問題」 苦苓曝宋楚瑜應這樣迎戰... 15:222019/12/20 娛樂 政治熱門新聞 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 挺韓大遊行人少？潘恆旭驚爆超嚇人數字！ - 政治 韓國瑜金門造勢 人數俯拍圖嚇死人！ - 政治 韓國瑜親征21日遊行 1450氣到語無倫次 - 政治 韓民調狂升 前扁辦主任憂綠選情不妙了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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