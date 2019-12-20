親民黨宋楚瑜上午到雲林關懷身心障友，對於明天高雄兩場遊行，他語重心長地祈禱，希望不要火車對撞！

宋楚瑜說，台灣最特別的是，平常大家都是親朋好友，一到選舉即成對手，非得相互殺得你死我活，但他不是關心這些，而是明天將有兩輛火車會對撞。

宋楚瑜指出，昨日在台協會組長拜訪他，他向對方表示，台灣的民主是全世界楷模，從未流過血，呼籲明日不要對撞，不要讓選舉變成流血，不要讓台灣臉上蒙羞，珍惜台灣民主價值，以理性選舉，選舉就是靠勤走基層解決問題。

(中時 )