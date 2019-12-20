美魔女柯姓女子網戀台英混血、暱稱「安東尼」的男子，男子謊稱從英國寄送禮物給柯女，要柯到銀行先支付9萬元航空運費，「收禮還先付款？」銀行員直覺詐騙老梗，通知警方到場勸說，阻止匯款，柯女才驚覺有異，也讓她原以為幸福的異國戀，變成一場空。

台中市北屯區柯姓女子日前到中國信託銀行欲境外匯款，但銀行行員發覺柯女所提供的匯款資料有問題，因為所提供的資料是外國，但所匯入的帳號卻是台灣的銀行，而且是匯新台幣，然新台幣是不需要快捷代碼的，行員察覺有異立刻報警。

松安派出所警員邱俊凱及魏憲忠趕抵詢問，發現是境外交友詐騙老梗，便向柯姓女子說明詐騙手法，阻止柯女匯款。柯女向警方說，與男網友「安東尼」透過網路軟體聯繫，交往1年未見過面，男網友自稱自己是台灣與英國的混血兒在國外工作，要她匯款9萬元才能收到禮物。

警方呼籲，此類詐騙手法層出不窮，歹徒常會使用俊男美女的照片，透過網路交友的軟體來吸引結交異性，被害人陷入異國戀美夢後，以各種名目來要求匯款，提醒民眾勿掉入詐騙集團的網路交友圈套。

(中時 )