捷警幫助小女還找回走失的家人。（桃園市捷警隊提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園捷運警察隊警員王聖憲與謝清彥19日於A13機場第二航廈站執行巡邏勤務時，發現1名外籍小妹妹獨自坐在月台層候車椅哭泣，表情略顯緊張，員警趨前關懷以中文及英文詢問，發現她與家人走失。

由於捷警無法與該旅客溝通，幸有在旁候車旅客協助以韓語溝通，得知該名小妹妹與家族親戚共4人從韓國來台自由行5天，來台第一天，欲從A13機場第二航廈站搭車至A1臺北車站，因A13站人潮過多，少女未能及時進入列車車廂而與親人走散。

桃園捷警隊警員王聖憲得知後，立即透過站務人員利用捷運站體廣播及列車上廣播，並聯絡終點站A1臺北車站站務員，協助找尋該少女的家屬，而謝警則一邊將少女父母親特徵，透過捷警隊通訊群組通報線上所有執勤同仁留意。王警則再進一步追問少女，得知同行叔叔漫遊的手機號碼，進而聯繫找到家屬。

最後少女的叔叔於A8長庚醫院站轉搭直達車回到A13站，順利與少女會合；金姓韓國籍旅客隨即感謝捷運警察熱心協助，並感受到臺灣警察的熱情服務，才不致影響旅遊行程規畫。

(中時 )