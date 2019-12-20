材料-KY(4763)喜迎第4季旺季及上游原物料價格跌跌不休，法人看好毛利將維持高檔，單季業績樂觀以待，有機會刷新記錄。材料-KY上游原料為醋酐，近期市場供給充足造成價格下跌壓力加大，第4季以來報價跌幅已達20%，材料-KY毛利率有機會持續高檔，增添營運成長動能。

第4季為旺季，法人預期，材料-KY第4季單季營收可望刷新歷史新高。材料-KY積極擠身國際一線菸廠，目前已啟動2020年的醋片及絲束擴廠計畫，為配合全球布局，開始規劃海外擴廠，2020年首季再擴充一條絲束，醋片則擬2020年第二季展開擴產，新增產能計畫為醋片5,000噸、絲束1,000噸。

材料-KY生產醋酸纖維素及絲束，全球僅幾家大廠供應，屬寡佔產業，絲束銷售地區遍及南美、北非 、東南亞、中東等地區，醋片主要銷售地區為大陸地區，皆非美國市場。

(時報資訊)