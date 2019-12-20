警民攜手訪視弱勢，發送民生物資送暖，讓弱勢民眾感受到員警們的溫暖柔情與愛心。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局與企業、里長助弱，也呼籲社會大眾慷慨解囊，幫助更多的需要幫助的人。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

天氣變冷，公益行善的熱心散發正能量！台中市府警察局第四分局長吳耀南執法霹靂手段，關懷民間疾苦，展現菩薩心腸，20日結合企業界和大工業董事長沈國榮，至南屯地區各里間關懷弱勢民眾，訪視身心障礙、生活困苦、獨居老人、低收入戶及高風險婦幼家庭等，號召更多人加入公益行列，幫助更多的需要幫助的人。

為讓民眾安心過年，台中市警方以「治安平穩、交通順暢

、民眾安心」為主軸，提醒注意生活居家，及人身安全等各種注意事項，讓弱勢民眾感受到員警們的溫暖柔情與愛心。

吳耀南表示，今天訪視基層弱勢，共發送73份平安米、麵條等民生物資，也貼心叮嚀長者穿著保暖衣物，加強宣導轄區各項治安、交通、為民服務及犯罪預防等工作宣導，民眾感謝警察「祝感心！」

沈國榮說，捐贈濟助弱勢家庭，希望能達到拋磚引玉之效

，也呼籲社會大眾能慷慨解囊，捐贈更多愛心民生物資，加入公益行列，幫助更多的需要幫助的人。

「關懷弱勢、嘉惠鄉里！」吳耀南盼增加警民互動，建立治安友善通報網路，感謝善心企業和熱心人士的幫忙，各界能共襄盛舉，幫助更多的弱勢家庭，發揮互助精神，讓弱勢家庭安心歡喜過年。

(中時 )