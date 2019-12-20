韓國瑜競選辦公室今天羅列「民進黨十大酬庸肥貓」，並宣布韓當選後，將推動數位開放政府，落實庶民參與。韓辦總發言人王淺秋嘲諷，只要是綠營的皇親國戚、派系大頭等人馬，就能坐直升機通到「不可思議的職位」。發言人葉元之說，各個都身懷絕技，就算引咎辭職，還能升到更高位置。

韓競辦發言人葉元之表示，民進黨十大酬庸肥貓，第一是中華郵政董事長吳宏謀，吳是前高雄市副市長、前交通部部長，也是總統府秘書長陳菊的子弟兵，在高雄氣爆案下台後，後來蔡政府上台後，又能高升就任行政院公共工程委員會主委、政務委員、台灣港務公司董事長等多項職務。

葉元之說，第二是神腦董事長賴勁麟，為前新潮流的立委，其女兒賴品妤目前代表民進黨競逐新北市立委； 第三是第一金控董事長廖燦昌，在合庫董事長任內因慶富案下台；第四是台翔航太、亞洲航空董事長兼總經理盧天麟，盧是扁政府時代的勞委會主委，曾因挪用公款遭判刑，竟然還能空降；第五是寶固實業董事長邱名璋，在蔡英文政府上任後任職，也是民進黨立委邱議瑩胞弟。

王淺秋說，第六是唐榮不銹鋼公司總經理張仲傑，為立法院長蘇嘉全外甥，僅屏東大仁科技大學肄業，但三年就從勞工董事長變成總經理；第七是合庫資產管理董事長蔡見興，是高雄市議會前議長，曾代表民進黨角逐澎湖縣長，2018年之後，既無相關經驗，又超過65歲，卻能專案核准坐上大位，堪稱「量身打造」。

王淺秋說，第八是台酒董事長丁彥哲，為前雲林縣副縣長，曾任綠委蘇治芬機要秘書；第九為兆豐資產管理董事長林永堅，是高雄市前副市長，隨謝長廷入閣；第十位則是兆豐金控旗下雍興實業董事長周慧瑛，她是民進黨前立委，也曾任職新北市婦女發展委員會長。

「推動庶民參與，杜絕政治亂象！」國政顧問團廉能政策召集人廖達琪教授強調，韓國瑜當選後，將推動數位與開放的政府，以落實庶民參與的審議機制。

廖達琪說，韓國瑜「廉能政府」願景有四句口訣：『數位高效能，開放接地氣，貪污關進去，人民有福氣』。分別代表：一、組織扁平化，數位科技，有效溝通。二、「我關注」(iConcern)平台，村里參與。三、廉政建設，杜絕金權政治。四、個案專員，衡平裁決制度。

(中時 )