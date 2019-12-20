大選將至，有許多網紅在網路上發文，呼籲民眾投票，但有媒體報導質疑這些網紅貼文內容相近，放的照片又都和國民黨總統候選人韓國瑜常擺的一樣，是單手握拳在胸前的，背後疑似與韓辦有關。對此韓競辦發言人王淺秋表示，網紅發文是鼓勵大家投票，而且就算網紅有表達支持傾向也屬言論自由，為何要被追殺？

王淺秋認為這件事情有點可怕 ，因為網路上的動作被認為是疑似支持韓國瑜的串聯時，就會遭到霸凌、攻擊，但挺蔡英文好像就沒這問題。而且網紅聲明中很清楚的是呼籲大家一起來投票，比的動作是相對中性語言。

王淺秋還說，言論自由應受憲法保障，讓大家可自由表達理念候選人，她個人沒有收到合作內容，但就算網紅表達任何意見不行嗎？難道網路上表達傾向與支持，就要被追殺嗎？

對於金管會判定台肥和韓國瑜等「日升月恆」建案屋主的分期付款模式違反規定，王淺秋表示，本辦由很多當事人共同向台肥借貸，台肥程序是否有瑕疵，由相關機關認定，跟韓國瑜並無直接相關。

對台聯指控韓國瑜混過北雲幫，王淺秋表示韓辦已提告，但只告台聯黨主席劉一德，因為不想替台聯其他候選人拉抬聲勢。

針對昨天韓國瑜指控蔡英文抄襲他的青年政策，王淺秋表示，蔡英文2016年曾提出要建立資本中心幫助青年創業，但直接跳票，可是今年就改成和韓國瑜政見一樣，要讓青年創業在100萬以下由政府負責，連金額都一樣。是韓國瑜先提出來要100萬青年貸款，並成立組織招募青創基金，共同投資500億元金額的。

(中時 )