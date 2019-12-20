根據路透／Ipsos 19日（周四）公布民調顯示，在眾議院對美國總統川普發動彈劾之後，只有不到半數的美國人認為川普應該下台，反映民主黨要藉由彈劾攻勢扳倒川普，仍有相當難度。

眾院周三正式通過彈劾案，指控川普濫權並且妨礙國會調查。該份全美線上民調是在眾院表決後數小時進行。當問及特定的彈劾指控，53％的受訪者認同川普濫用職權，51％同意川普妨礙國會調查。

受訪者中有42％（大多是民主黨人）支持國會應實現最終的強硬措施，將總統趕下台。

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