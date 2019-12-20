2018年受國際經濟不穩定，資金轉回投資台灣不動產，近兩年壽險和金控投資金額已快破千億元，雖然投資大都以商辦為主，但是否會帶動一般住宅的房價走高，引發市場關注。央行昨天的理監事會，理事們再針對房市提出討論，而央行也首見在「黃皮書」揭示星、韓、港採行「房貸成數上限實施」（Loan to Value Ratio,LTV)情況，央行指出，星、韓、港是長期採行LTV，在房市景氣熱絡時緊縮LTV上限，抑制貸款成長；而景氣衰退時則放寬；平時則維持適當上限，控管貸款風險。其目的是防範房價泡沫及維持金融穩定。央行對於星、韓、港執行LTV的差異分析得相當透澈，是否是為下一波的台灣房地產選擇性信用管制作暖身？

據中央銀行統計，10月台灣五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作房貸金額達550億元，月增20.58%、年增19.6%，創歷年同期新高；房貸平均利率維持在1.615%歷史新低水準。

央行指出，台灣運用LTV上限之貸款規範，控管銀行不動產貸款風險，目前銀行不動產貸款餘額雖有擴增，但相關貸款占總放款比下降，購置住宅貸款和建築貸款逾放比低於本國銀行總放款逾放比，授信品質仍稱良好。

央行指出，目前國際間和LTV有關的相關規定大致可分三類:

一、明定LTV上限，依借款人和貸款特性，設定差別上限。二、計算資本適足率時，依LTV適用不同的信用險險權數。三、限制新承作高成數貸款占新承作貸款總額比率上限。

央行也舉新加坡為例，目前新加坡對新承做購屋貸款的LTV上限規定，對第三筆以上貸款和非個人貸款的條件最嚴，第三筆以上的LTV上限降到35%，而非個人的LTV上限則為15%。至於韓國的LTV規範，則是以地區為主體，分「投機區」、「非投機區」，對多屋族和投機區的LTV控管最嚴格。至於香港在此三區中規定的分類和條件最複雜，包括以借款人的貸款負擔率為基礎，以及以借款人的資產淨值為基礎。

(時報資訊)