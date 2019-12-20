檢警查獲地下簽賭集團及槍砲案。(大園警分局提供／呂筱蟬傳真)

選舉將近，為防止地下賭盤影響選情，檢警近期強力掃蕩各式地下簽賭案件，桃園市政府警察局大園分局日前獲線報，稱有不法份子經營地下簽賭站，經檢警長期蒐證，於19日下午兵分多路前往臺中市、桃園市觀音、中壢等地區，查獲以林姓男子為首的賭博集團共9人，並起出賭資3萬4900元、帳冊、簽賭工具及子彈等證物，全案依賭博、槍砲等罪嫌移送偵辦。

警方表示，以林姓男子為首的賭博集團，在觀音、中壢地區等8個處所，經營香港六合彩及臺灣今彩539地下簽賭站，且多是利用民宅或小吃店等作為掩護，令外界難以查覺。該賭博集團為避免樹大招風，平時都是透過熟客互相介紹，以通訊軟體方式下注，並為賭客取暱稱以躲避查緝。

大園警分局接獲線報並報請桃園地檢署指揮偵辦，經長期蒐證後見時機成熟，於19日下午與刑事警察局偵一大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊、中壢分局等單位，持搜索票兵分多路將林嫌等9人查緝到案，並查獲賭資3萬4900元、帳冊3本、手機12支、傳真機6台、筆電2台、簽單22張、存摺1本、90手槍子彈17顆、霰彈槍子彈1顆等證物，全案依賭博、槍砲彈藥刀械管理條例等罪嫌送辦，並向上追查子彈來源及金流是否有境外勢力介入與選舉賭盤結合。

大園警分局長郭森永表示，隨著選舉日逼近，坊間各式賭盤、賠率甚囂塵上，為淨化選前治安，檢警將持續加強掃蕩賭博犯罪，積極溯源追查其幕後中、大盤組頭及向下清查簽注賭客，以端正選風，呼籲民眾勿心存僥倖，以身試法。

(中時 )