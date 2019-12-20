深受建築業界矚目的「台中市都市空間設計大獎」，今年邁入第八屆以「Infinity無限」為精神目標。傳承嚴謹的五大評選階段，第八屆共遴選出得獎作品10件，分別為「年度空間設計大獎」、「建築空間類大獎」、「環境空間類大獎」、「規劃類設計獎」，並設立「評審特別獎」，所有獎項都將於12/31揭曉得主。

其中，以綠建築聞名建築業界的劉偉彥，這次一口氣以「龍寶仁美臻邸」、「慶仁之間」、「惠宇大聚」等3件作品入圍，堪稱是大贏家！

上述10件得獎作品自12月20日至27日，將於台中市政大樓惠中樓1樓進行得獎作品成果展，今（20）日由台中市都發局長黃文彬與入圍建商如龍寶建設董事長張麗莉與建築師等人共同啟動正式登場。這些詮釋、極富創意的優選作品，預料將開啟民眾對建築及空間美學的新視野！

設計科指出，第八屆都市空間設計大獎將於12月31日下午3時在夏綠地公園舉辦頒獎典禮，典禮中將頒發各建築類及環境類組前三獎，「年度空間設計大獎」得主也將於當天揭曉，獲獎的10件建築作品將在此與大家分享榮耀時刻！

台中市都發局長黃文彬表示，透過舉辦「台中市都市空間設計大獎」，期許為城市的發展烙下尊榮與幸福記錄，增加更多的市民與建築界先進等專業人業及學術領域的參與與認同，一起發掘台中新世界、發現台中新驕傲。

(工商 )