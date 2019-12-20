公司再發聲明。（圖／翻攝自傑星傳播有限公司微博）

網友回應。（圖／翻攝自傑星傳播有限公司微博）

高以翔上月27日在寧波錄製浙江衛視節目《追我吧》不幸猝逝，享年35歲，本月15日家屬為他舉行了告別式。昨(19日)高以翔經紀公司在微博再度發布聲明，強調希望按照高以翔的個性「盡快走出悲傷、認真生活」，呼籲有心人別再惡意消費，引來網友熱議：「所以不追究浙江衛視了嗎？」

傑星傳播昨深夜再貼出聲明，表示高以翔的告別式已圓滿落幕，「浙江衛視也一直偕同我們妥善處理相關事宜」，對於高以翔的離開每個人都很哀痛，「但是，依循以翔善良陽光的個性、溫暖和煦的行事風格，他一定希望我們盡快走出悲傷、認真生活，用積極正向的態度面對當下和未來」。

聲明最後說道，希望這件事之後能不再占用公共資源，也希望不被惡意消費，對此，網友回應：「what？圓滿落幕？？圓滿？？？一條生命，就這樣？」、「但是這是一條人命啊」、「憑什麼不追究藍台」、「接受不了為什麼不清楚交代一下，我們只想要幫他找回真相並沒有其它惡意的」。

(中時電子報)