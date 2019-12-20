豐原區公所打造「福氣豐原」花燈車，結合葫蘆意象、豐原五寶及廟東商圈圖騰，展現花燈工藝美學。（王文吉攝）

迎接2020台灣燈會在台中，神岡區公所前廣場點亮「花燈車」，騎著鐵馬的吉祥物「薯來寶」及稻田、馬鈴薯田、百合花等互相輝映，象徵「豐收滿福」。豐原區公所推出「福氣豐原」花燈車，將葫蘆意象結合廟東商圈圖騰，搭配豐原五寶元素，展現花燈工藝美學。

「霓影燈亮、戀戀神岡」花燈車由經發局長及神岡區長劉汶軒共同點亮，並致贈感謝狀給贊助花燈車及小提燈的潭雅神工業廠商協進會、紙博館、順濟宮、新和宮、瞻雲宮、大明宮、李姑娘廟、朝清宮、八仙寺、萬興宮及噶陀仁珍千寶佛學會等工商及宗教團體。

劉汶軒在現場推廣臭豆腐、三角圓湯等在地美食，並邀請民眾到神岡區遊玩，他推薦潭雅神綠園道、筱雲山莊、社口林宅、神馬郡休閒農場、百年媽祖宮廟「萬興宮」及百年餅舖「犁記餅店」，適合半日遊或重點旅遊。

「福氣豐原」花燈車結合古地名「葫蘆墩」意象，融合豐原五寶「水清、米白、柴乾、餅香、查某水」等元素。豐原區長徐照山說明，豐原擁有葫蘆墩圳、葫蘆墩米、糕餅街、昔日木材集散地，更孕育美人無數，以上述特色設計花燈車，提早點燈亮相，讓民眾一睹風采。

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