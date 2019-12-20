挺韓、罷韓遊行在即，兩方陣營支持者對立情緒升高。高市前鎮分局警方今天表示，日前在臉書發現不當言論，這名41歲陳姓女子在網路公開嗆聲，「傢伙帶著！遇到韓粉就準備輸贏啦！哈哈」。警方循線查出該名女子通知到案說明，全案依妨害秩序罪函送高雄地檢署偵辦。

根據警方提供的臉書對話截圖，這名陳姓女子12月10日晚間10時許在臉書PO文疑似與友人相約要去參加文化中心罷韓遊行，之後回文「傢伙帶著！遇到韓粉就準備輸贏啦！哈哈」友人還回「安內嚴重啊」另名女友人附和說「帶手機記錄他們的病情，有機會進一步的發大財」。

前鎮分局警方接獲情資，認定有危害治安之虞，立即組成專案小組全力偵處，迅速查出陳姓女子涉有重嫌，前往其住家並通知到案偵辦。

陳女到案供稱，留言為一時興起，以玩笑話向朋友說的，不是真正有意要挑起事端，不過前鎮警方仍依涉嫌妨害秩序罪函送高雄地檢署偵辦。

警方也藉此呼籲民眾，務必冷靜守法，切勿利用大遊行活動而製造社會紛亂對立，警方一定嚴正執法，決不容許有心人士任意挑釁影響治安。 另在網路上的言論或是留言，不要有暴力攻擊言語、事實不符及侮辱性的訊息，轉載、轉發、分享等行為，都可能構成觸犯相關的刑事法律規定，請網友務必慎重並自重。

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(中時 )