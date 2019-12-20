媒體人黃暐瀚經常為國民黨總統參選人韓國瑜發聲，此舉也引起「韓黑」不滿，上網發文意有所指痛批其雖標榜「不分藍綠，只問是非」，卻根本是在幫韓鼓吹、宣傳、違反公正。有人則為黃抱不平，反嗆：「看到不舒服的東西 不能提？」

網友在PTT論壇發文《所以黃大記者是在幫忙宣傳嗎？》寫道：「我其實很少看到政治性的節目是這樣的，連廣播自己Solo的都很少看到。一個人，還說自己不分藍綠，只問是非，不只一次幫忙宣傳。連歌單都鉅細靡遺地唸過一遍又一遍。哇靠，連鐵藍趙少康都不會這樣搞。」

不僅如此，發文網又更大罵：「一個標榜自己不分藍綠的，這樣幫韓國瑜鼓吹，宣傳。還說自己不是在幫韓國瑜講話？！」

文章一出，討論熱烈。有人為黃大抱不平，反嗆：「看到不舒服的東西 不能提？」其他網友則紛紛回應：「看他崩成這樣蠻難過的」、「住海邊？」「公不公正，只能說盡在人心了」、「看他別上國旗徽章就知道……世界扯」、「他就挺中華民國派的，要他說綠好話，很難」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)