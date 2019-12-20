美食外送平台foodpanda攜手機車研究發展安全促進協會、新竹安全駕駛教育中心，今（20）日舉辦首場「外送員安全駕駛實地訓練課程」，帶領外送員實際載著保溫箱，從車輛檢查起至緊急煞車、八字過彎、危險預測等，協助建立正確交通安全意識，降低送餐服務風險。

foodpanda擁有超過萬名外送員，外送範圍涵蓋全台19個縣市，外送員平均用路時間較通勤族多出約2.5倍。為加強外送員的交通安全意識，近期已積極邀請各地交通局及警察局於外送員說明會宣導交安指引，加強外送員行車安全與交通管理。

foodpanda此次攜手中機車研究發展安全促進協會、新竹安全駕駛教育中心，共同設計舉辦全台首場「外送員安全駕駛實地訓練課程」，盼藉由課堂教學與實際操作演練，讓外送員了解如何因應不同的道路路線，並透過練習來避免意外發生。

此次實地訓練課程於駕訓班舉辦，首波號召100名外送員參與，外送員需學習在裝設foodpanda保溫箱後的上線前準備、車輛檢查、騎乘姿勢、後視鏡調整等，到實地演練包含緊急煞車與轉彎要領、防禦駕駛等，盼讓外送員提早預測危險、並即時做出正確反應。

機車研究發展安全促進協會秘書長林遼東指出，據協會多年交安宣導經驗，多數民眾都能透過上課教學或影片了解交通安全，但因沒有實際演練，往往在事發當下來不及反應。藉由此次實際演練，外送員能提早預知危險，並在當下做出即時應對措施。

foodpanda營運總監余岳勳表示，此次實地訓練課程內容，均依營運單位對用戶安全及外送員回饋，針對實際上路時可能發生情況特別設計。希望藉由專業講師授課及實際操作演練，能確實有效加強外送員的交通安全知識與用路意識，進而降低送餐服務期間的風險。

(時報資訊)