中油煉製、綠能科技及探採研究所等三個研發單位20日舉辦「108年度三所聯合研發成果發表會」。其中，綠能科技研究所的「藻到健康本土大型海藻原料開發」研究，利用永安天然氣接收站冷排水，在渠道旁建立大型海藻養殖試驗工場進行海木耳之養殖，除開發海木耳禮盒外，亦開放冰品，並將提供廠商做為食品原料，榮獲第16屆國家新創獎。

中油總經理李順欽表示，這次展出從石油探勘技術、煉廠安全到未來智慧綠能應用，深度探討，進而彰顯中油帶動煉油、石化產業轉型決心。綠能科技研究所的「藻到健康本土大型海藻原料開發」將海藻原料規格化、生產流程標準化，及產品品管與保存試驗，以達落實循環經濟的目的，活絡應用商機。

中油首次三研究所聯合展出，獲得300多產官學研領域專家及地方人士到場支持，展出方式包含專題簡報、海報介紹及實體物品展示，內容則有「智慧綠能加油站模型」、「地熱模型」及「趣味遊戲」等。

中油指出，三研究所以「綠色能源」、「安全環境」、「創新材料」、「循環永續」及「石油探採」等五項主題展示，現場安排解說並設計體驗遊戲，以豐富多元的方式展現研發成果，期待與產官學及研究界技術交流並擴大應用，創造更多合作機會。

其中，眾人矚目的展示攤位包括「軟碳材料快充展示」、「太陽光電系統發電數據圖像化展示」、「光學擴散板與特色照明燈具」、「鈦酸鋰負極材料及鋰鎳錳氧正極材料」、「重質油相關高值材料」、「台灣、查德及尼日實體油樣」及「耐沾汙彈性紋理多彩塗料」等，洽詢及交流的人潮不斷。

(工商 )