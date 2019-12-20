印尼近日發生了一起殺人悲歌，兇手是一名18歲就讀技術中學的男學生，而他殺人的動機，則是為了替遭到惡鄰侵犯的母親報仇。雖然他如願手刃仇人，卻也因為謀殺罪，必須離開家裡進到監獄，令人不勝唏噓。

據《Tribunnews》報導，18歲的利延托以刀子刺死了49歲的鄰居雅辛法迪拉。利延托在謀殺案後不到24時即成功保釋，隨後受到警方的訊問。他在周四時向大眾媒體承認自己的錯誤，還告訴大眾他內心的怨恨。

利延托表示，母親遭到隔壁鄰居的侵犯後，對方竟找來村長將此事壓下，因此這股不平的怨恨一直隱藏在他的心中，直到長大成人。他解釋，「我的母親被侵犯了，那是我小學時就知道的事情。當時有一個村長來到我家當協調者，要求私下解決問題。所以我的怨恨一直潛藏著。」事後，警方證實了此事。

根據多位證人和利延托的陳述後，警方表示，利延托是非常有計畫的進行這項謀殺案。他一直都在監視著對方，並在事發一個月前以刀刺傷死者，隨後他將兇刀放在房裡，當他見到死者來到他家附近的房子後，他已準備好殺人計畫。在遭到警方逮捕後，利延托承認了自己的罪行。許多人得知此事，除了震驚外也替他感到難過。

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(中時電子報)