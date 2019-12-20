蔡英文總統20日上午來三重替余天站台時表示，「反滲透法」的確立與選舉無關，單純是希望台灣能避免遭受中國滲透。（張睿廷攝）

國民黨總統候選人韓國瑜和總統蔡英文兩人今日都不約而同透過網路直播方式來造勢，但國民黨台北市議員游淑慧卻發現觀看的人數卻天差地遠，她不禁感嘆，民調號稱已堂堂突破50%的蔡英文總統，贏家的人氣在那？她更譏諷，綠網軍還不趕快動員了！

蔡英文20日上午來到三重大同公園活動中心參加活動「冬至搓湯圓」，為余天站台。而同一時間，韓國瑜上午來到外島金門造勢，沿途受到民眾熱烈歡迎，紛紛大喊總統好！

兩人同時也都不約而同透過直播造勢，增加曝光度，但游淑慧發現，觀看韓蔡兩人造勢的群眾人數卻是天差地遠，對此，游淑慧在臉書發文譏諷，原來差異不只在地面上的人數，連網路上的追逐人數都不同！游更諷刺，網軍還不趕快動員了！

游淑慧指出，兩位總統候選人此刻同樣正在進行競選行程，而網路上也有相關直播！其中蔡總統正在揉湯圓、受訪的活動高潮中，線上觀看人數只有38人；反觀另外一個場，韓國瑜還沒開口講話，線上觀看人數已經將近8000人⋯

游淑慧認為，當然民進黨可以說只有兩個YT直播來比較不是全貌。但從過去每一場的造勢活動來看，好像連來現場看本尊都沒熱情了，更別說線上直播關注！還是想不通，民調號稱已堂堂突破50%的蔡英文總統，贏家的人氣在那？政見發表會中，贏家應有的淡定與從容在哪？怪怪的！

(中時電子報)