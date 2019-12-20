新黨全台巡迴「大爆講」，接連幾週已走遍屏東、高雄、彰化、台中，12月21日晚上將再到高雄知名的果貿社區，並由新黨提名的全國不分區立委第一名的邱毅主講，與鄉親共同討論當前時局！12月21日晚上六點半在果貿社區籃球場，高雄在挺韓、罷韓大遊行活動中，新黨讓選情更加溫。

邱毅強力批判民進黨雙重標準，搞「反滲透法」抹紅廣大台商、台青、旅行業者、統派人士、一般網民，卻對自己的高官密訪大陸，甚至最早引進曾任大陸全國政協常委者監督台灣選務置若罔聞。邱毅也預告，自己已暖身得差不多了，感謝接連幾天綠媒射向他的「禮炮」，讓他精神百倍，士氣昂揚，準備揭發更多內幕了！

21日當天下午高雄將舉行「挺韓」、「霸韓」大遊行，新黨大爆講成員邱毅、陳麗玲、林明正等一行人預計會在左營高鐵站問候來往民眾，期盼雙方人馬都能和平表達訴求。當天晚上新黨大爆講在果貿籃球場舉行，揭弊戰神邱毅主講新黨進入立法院的主張，也會對當天任何突發狀況做第一時間的評論，歡迎大家踴躍參加。

(中時電子報)