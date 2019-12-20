江思賢拍攝橫山上坪溪鐵道，秋冬的芒草伴隨著陽光，好不美麗。（客委會提供）

黃子明拍攝於新竹縣橫山鄉內灣村，客庄總是用人文客家菜，款待懷舊的旅人。（客委會提供）

葉陶軒拍攝於桃園市大溪區大溪老街。大溪客家族群以漳州客為主，走入昔日繁榮商業市街，現今熙攘人潮依舊。（客委會提供）

林國彰拍攝於新竹縣橫山鄉內灣戲院。1950年代熱鬧的小鎮電影院，轉換為懷舊的客家人文菜館，再造新的連結。（客委會提供）

何經泰拍攝於桃園市龍潭區。老師傅手工鍛造的各式農具，夾雜著新式工業製品，新舊並陳。（客委會提供）

楊永智拍攝於新竹縣新埔鎮。傳統客家麵攤「勾勾滴」、「三角摻」…展現傳統市場的客家古早味。（客委會提供）

來自法國的馬歇爾．維迪耶（ Martial Verdier）拍攝於新竹縣寶山鄉。三峰日出晨曦以卡羅攝影法詮釋客庄日出之美。（客委會提供）

來自法國的艾飛．貝納（ Hervé Bernard）拍攝於苗栗縣三義鄉的農村景色。（客委會提供）

攝影術發明180年，攝影為大家留下許多珍貴影像，每一個畫面的誕生，都是經過攝影師的觀看並按下快門，才留下眼前這美麗的故事。客委會於2019年邀請國內外共22位攝影家一起走進客家庄進行創作，並從攝影師所拍攝數千張作品中選出150張照片進行展覽，歸納了6大主題展現客家文化的精神與人文底蘊。

本次活動邀請的國內中生代攝影家，包括江思賢、何經泰、林國彰、柯曉東、楊永智、黃文勇、黃子明、葉陶軒、高政全、張仲良，以及客家重量級的葉裁、梁國龍，在桃竹苗中28鄉鎮客庄，用細膩的視角，將客家人文做了最新的詮釋。

參與計畫的國際攝影家，則有來自法國的Hervé Bernard（艾飛・貝納）、Martial Verdier（馬歇爾・維迪耶）、韓國的吳宰赫、日本熊谷俊之、馬來西亞張榮欽、胡航生、印尼的Agatha Anne Bunanta（阿加莎・安布南塔）、泰國的Wei Fu（傅煒）、香港的曾嘉樂、澳門的郭向新等6國2區共10人。他們以國際視野深入客庄，用影像探究真情的客庄，並體會獨特的客家文化。

參與此次拍攝計畫的張仲良，同時兼顧創作者與導遊角色，帶領法國攝影師走踏客家庄的角落。張仲良提及，他長期在國外看到法國及歐洲國家的文化資產，並反思自身生長的台灣，該呈現出什麼才是獨特的文化。擁有美術背景的他運用「畫意攝影」的觀點，呈現出客家庄「宗祠」、「家廟」、「公廳」建築的景觀及特色。法國攝影師Martial Verdier（馬歇爾・維迪耶）則以「卡羅氏古典攝影」拍攝客家庄的百年傳奇。有著資深攝影經驗的楊永智則發揮紀實攝影中的「真、善、美」，「善的力量是紀實攝影中的普遍價值」，楊永智感慨後數位影像時代，越來越少人用這種態度去面對眼前的一切。

「我曾碰到一群Vespa車隊車友，為了拍攝他們在台三線上，從獅潭沿路追了50公里，直到進入東勢才罷手。但因為他們行車時都略微拉開距離，所以並沒有拍到很滿意的照片。」同樣有著資深攝影經驗的黃子明回憶起難忘的拍攝過程。「在獅潭拍攝有機書店時，碰到前鄉長夫人，聊天後，她還邀我到她家參觀，介紹許多獅潭典故，很親切樸實又好客的阿嬤。」「有機書店原為廢棄空間，經鄉公所職員彩繪後活化利用，成為小村子的特色，彩繪的圖案都是日本知名漫畫人物，畫得非常好，農村地區也是臥虎藏龍。」黃子明越說越興奮，「在大湖鄉草莓園，發現一群越配在整理草莓園，她們一字排開，拿著翻土農具彷彿回到古早農村的時代，這些台灣媳婦工作非常認真，也順便聯誼，已完全融入台灣，成為台灣農村重要農業人力，也是美麗的人文風景。」這是來自於敞開心胸追逐客家庄之美，並全心全意感受眼前一切所獲得的成果。

「『浪漫臺三線』曲折有情，凝聚著客家充滿多元魅力的人文風景與勤樸耕植的產業軌跡，與文化母體緊密相連。我們希冀體現客家樸實親切的精神，透過戶外展覽的方式與觀者互動，與環境融合，誠擊地邀請更多人能了解及親近客家文化與攝影藝術。自國內外的攝影團隊透過本次專案過程，深刻感受到且一致認為客家人是台灣發展史裡相當重要的族群，應該給予更多的尊重與關注。我們希望2019《在山這邊 浪漫客庄攝影》展，是啟動客庄影像紀錄的開端，未來能邀請更多台灣與國際攝影工作者的參與，探究客家深藏的文化底蘊與人文精神。」策展人全會華、孫維瑄誠摯地邀請大家於2019年12月20日至2020年1月5日於台北228公園，2020年2月20日至3月1日於新竹新瓦屋客家文化保存區，體會客家庄之美。

(中時 )