盤中全面逐筆交易訂於2020年3月23日起實施，為2020年臺灣股市重要之變革，證交所與台北101大樓合作，於2019年12月31日最後倒數期間（23:55-23:56）及2019年耶誕節至農曆新年前（2019年12月20～21日晚間7～10點間，不定期動畫播放。

動畫播放內容將以「逐筆交易有效率 更透明」、「逐筆接軌國際．逐筆交易新時代」等2支動畫短片在台北101大樓北面「T-Pad LED」燈牆投放，在2019年歲末年終與2020年新年初始點亮新制實施。

(工商 )