證交所與101合作 2020年新年煙火迎接「臺股逐筆交易」 14:102019/12/20 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 盤中全面逐筆交易訂於2020年3月23日起實施，為2020年臺灣股市重要之變革，證交所與台北101大樓合作，於2019年12月31日最後倒數期間（23:55-23:56）及2019年耶誕節至農曆新年前（2019年12月20～21日晚間7～10點間，不定期動畫播放。 動畫播放內容將以「逐筆交易有效率 更透明」、「逐筆接軌國際．逐筆交易新時代」等2支動畫短片在台北101大樓北面「T-Pad LED」燈牆投放，在2019年歲末年終與2020年新年初始點亮新制實施。 (工商 ) #2020年 #交易 #2020 #新年 #動畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019台中市亞洲街舞邀請賽 廣發英雄帖來台中尬舞 11:502019/12/19 生活 《金融》三高助攻，台股後市樂觀可期 12:502019/12/19 財經 《文創股》新品＋改版，紅心辣椒：明年要夠嗆 14:152019/12/19 財經 返鄉列車啟動！台鐵局公布選舉加班車次 16:432019/12/19 生活 央行利率連14凍 重貼現率維持1.375％ 16:522019/12/19 財經 經濟好於預期 央行上調今年經濟成長率預估至2.6％ 17:102019/12/19 財經 2020年事業運最衰排行榜！國師唐綺陽：這3個要小心 20:302019/12/19 娛樂 三麗鷗My Melody＆Little Twin Stars現身台北文華東方酒店 推出童趣下午茶 22:192019/12/19 旅遊 永豐投顧：2020年關注5G手機相關先進封裝與材料 09:212019/12/20 財經 《電腦設備》緯創越南增NB生產基地，伺服器仍當明年主帥 11:422019/12/20 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 台商回流係金A？謝金河：實際走訪很吃驚 - 財經 【5G失業潮1】機器幫更多 10年內恐200萬人「被取代」 - 財經 陸不得不向川普低頭？日媒5字評貿易協議 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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