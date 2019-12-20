高雄地政局20日公佈高雄市109年公告土地現值，位於亞洲新灣區中山二路與三多四路口的大遠百，今年第7年度蟬聯地王寶座，公告土地現值維持每平方公尺57萬元（約每坪188萬元），北高雄地后，仍為漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值維持每平方公尺為44萬元，換算每坪約為145萬元。

高雄地政局長黃進雄20日表示，高雄市109年公告土地現值暨重新規定地價，經過地價及標準地價評議委員會，衡量各項影響因素與市場動向之後， 12月20日評議通過109年公告土地現值，高雄市平均調漲0.32%，公告地價平均調降0.43%。

他說，109年地價估計作業期間，從107年9月2日至108年9月1日，這段期間的買賣登記案件數43,233件，與去年同期的39,066件，成長10.67%，同時，在建築執照及使用執照核發統計部分，不論在件數、戶數、面積，或是申報開工數量，也都比去年同期成長，顯示高雄市房地產市場呈現緩步回溫趨勢。

黃進雄表示，公告土地現值是反映房地產市場動態與建設成果，高雄市房地產市場由於低利環境，而且市場資金充足，加上高雄市不動產價格相較北部地區低廉、剛性需求也在，不動產成交價尚有支撐，109年公告現值呈現微幅上漲情形。

他說，調整重點著重在鐵路地下化後，陸橋拆除周圍、以及重劃區新開發完成地區，另有非都市土地開發許可用地變更地區，因土地使用管制影響，公告土地現值都予以調漲，其餘地區大多持平，統計全高雄市公告土地現值，持平區段數占總區段數90.41%，平均調漲0.32%。

黃進雄指出，109年公告地價調整情形，除了考慮市場波動外，社會經濟狀況、民眾稅負能力、以及各區段間的均衡性等，也是主要考量因素，由於高雄今年為了招商引資、活絡產業與促進經濟發展，針對部分產業用地，略為調降公告地價。

他說，對高雄市開發較早地區、以及部分傳統市場地區，考量商業中心移轉及電商興起、環境發展情形等，地價也略作調整；此外，為了平衡區域地價，考量縮短各行政區公告地價占公告土地現值比的落差等因素，地價現值比較高的地區，公告地價也持續予以反映。整體而言，109年公告地價呈現微幅下跌，統計全高雄市公告地價持平區段數，占總區段數84.68%，下跌區段數則占10.28%，平均調降0.43%。

?進雄表示，109年高雄市最高地價區段，仍然是位於南高雄中山二路與三多四路口的大遠百，今年第7年蟬聯地王，公告土地現值維持每坪188萬元。北高雄最高地價區段，仍為漢神巨蛋百貨附近博愛二路一帶，公告土地現值維持每坪約為145萬元。

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