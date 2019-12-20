針對民進黨團強推「反滲透法」，韓國瑜國政顧問團廉能政策召集人廖達琪今天直呼「對台商影響甚大」。她指出，選前兩週各陣營都要鞏固基本盤，由於此次選情偏冷，加上蔡英文在深綠基本盤偏弱，因此祭出反滲透法才炒熱選舉，一旦反中國意識高漲，就能誘發支持者前去投票。

韓國瑜國政顧問團廉能政策召集人、中山大學鄭研所教授廖達琪上午受訪表示，民進黨團所提的草案，其中「境外敵對勢力」、「滲透來源」文字存在模糊空間，幾乎等同回到刑法100條，在台灣，基於言論自由，當然可以主張獨立或統一。

廖達琪指出，民進黨團原本欲推動「中共代理人」修法，但因台商多次向陸委會主委陳明通反對，不料，事後「換湯不換藥」，繼續推動反滲透法，當時一看到法案條文時「嚇一跳」，幾乎是國民黨威權時代的做法，因此很多人認為嚴重傷害台灣正在發展的民主，為民主倒退嚕。

對於民進黨團趕在本月底闖關三讀，作為元旦賀禮，廖達琪推測「恐適得其反」，在國內進行如此抹紅、恐嚇作法，某種程度對民進黨自己不見得是好事。

廖達琪認為，先前中共代理人卡住被批評打假球，蔡英文面臨包含時代力量、深綠壓力，獨派勢力要求蔡英文講清楚，並和中國劃清界線，且要追究中國如何干預台灣選舉，由於蔡英文在深綠選情不穩，包括同婚議題也引發長老教會系統不合，即便找賴清德搭檔，整合過程也相當辛苦。

廖達琪說，選前兩週都是鞏固基本盤，催動自己人去投票，雖然蔡英文看起來支持贏面大，但這群人，有無足夠動力、誘因到場投票，恐怕是蔡陣營所擔心的，由於選情不夠熱，因此祭出反滲透法來炒熱，一旦反中國意識高漲，就能誘發支持者去投票。

詢及企業界質疑「反滲透法」其實是「反大陸台商回台投票法」，廖達琪說，蔡政府現在已經做了很多限制，比如沒有增加包機數量。

(中時 )