美中貿易戰極有可能在明年元月達成首階段協議，台股今震盪劇烈，開低後儘管一度拉回盤上小漲，但權值股不給力，指數整場在12000點進行攻防，中小型題材股接棒演出，今中場台股收跌59.82點、報在11959.08點、成交量1687.19億元；台股周線收三連紅、本周指數漲31.35點。

權值股方面，今日台積電(2330)續弱，跌幅約1.5%，鴻海(2317)、大立光(3008)弱勢震盪於平盤附近，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)盤中亦紅翻黑，股價小跌震盪，聯發科(2454)漲跌回檔，跌幅逾1.5%。

八大類股漲跌互見，被動元件股由指標股國巨領漲，國巨(2327)最高一度衝上400元，華新科(2492)午盤後維持約1%的漲幅表現，大毅(2478)大漲逾6%。

生醫股今展開反彈，新藥族群中裕(4147)大漲8%、浩鼎(4174)漲幅也逾7%，其餘如南光(1752)、智擎(4162)、鐿鈦(4163)、金可-KY(8406)等也同步走揚。

分析師表示，國際情勢來說，美國彈劾川普案，純屬政治操作無礙後勢，對美國經濟及股市形勢不易造成明顯負面影響，現階段年底將至，大陸人行為預防資金緊縮而加大釋放資金力道，有助於市場流通性升溫，且美中貿易衝突持續降溫，有助資金重返陸股推升多頭行情，台股方面，建議多單可先出場觀望，若帶量往上突破12月18日最高點，則多單可續抱，若往下跌破10日線，建議多單應積極出場觀望為宜。

現階段看來，台股拉回屬於良性，考量目前技術面及籌碼面均維持多頭格局，且台股12月至隔年第一季具有易漲難跌特性，搭配年底集團作帳行情，不預設指數高點，建議趁拉回、積極布局持續作多。

(時報資訊)