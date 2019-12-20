下周國際新聞事件

12/23　周一 美國11月新屋銷售報告

12/24　周二 日銀貨幣政策會議記錄

美國11月耐久財訂單

12/25　周三 API原油庫存報告

12/26　周四 美國請領失業救濟金人數報告

日銀總裁黑田東彥發表演說

12/27　周五 日本11月失業率

東京12月CPI

日本11月工業生產

日本11月零售銷售

12/28　周六 EIA原油庫存報告

(時報資訊)

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