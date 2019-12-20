《國際經濟》下周國際新聞事件 14:152019/12/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 下周國際新聞事件 12/23 周一 美國11月新屋銷售報告 12/24 周二 日銀貨幣政策會議記錄 美國11月耐久財訂單 12/25 周三 API原油庫存報告 12/26 周四 美國請領失業救濟金人數報告 日銀總裁黑田東彥發表演說 12/27 周五 日本11月失業率 東京12月CPI 日本11月工業生產 日本11月零售銷售 12/28 周六 EIA原油庫存報告 (時報資訊) #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 上證指數收漲16點 兩連升 15:532019/12/16 財經 《業績-光電》玉晶光11月EPS為2.09元，明年Q1業績可望年增 16:312019/12/16 財經 港股收跌179點 17:042019/12/16 財經 台股逐洞賽－倫元投顧分析師陳學進 18:162019/12/16 財經 玉晶光11月獲利告捷 出現倍增佳績 18:212019/12/16 財經 《業績-半導體》十銓自結11月每股小賺0.05元 10:172019/12/17 財經 利多消息帶動 恒指早盤漲逾200點 11:442019/12/17 財經 《電腦設備》外資喊「加碼」，和碩目標價80元 11:592019/12/17 財經 《熱門族群》股王登5000關，光學股亞光跟著飆 11:592019/12/17 財經 《其他電子》致茂Q4營運向上，10月起營收回復年成長 12:502019/12/17 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 台商回流係金A？謝金河：實際走訪很吃驚 - 財經 【5G失業潮1】機器幫更多 10年內恐200萬人「被取代」 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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