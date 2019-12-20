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Russ waves off Pat Bev after his ejection.



Harden immediately tried to calm down Russ 😳 pic.twitter.com/afCETAh2xw — Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2019

這次火箭「MVP連線」韋斯布魯克、哈登表現確實贏過快艇「雙星」里歐納德、保羅喬治！靠著「忍者龜」韋斯布魯克40分、10籃板，「大鬍子」哈登也拿28分、10助攻，火箭驚險靠著末節一波15比0，終場122比117擊沉地主快艇。

火箭上半場完全拿里歐納德、保羅喬治兩人火力毫無對策，只能眼見上半場打完，火箭處於69比54大幅落後，可是火箭第3節除了開始限制快艇兩大球星火力，韋斯布魯克與哈登也開啟狂轟模式，單節轟下36分，更僅讓快艇拿18分。

打到最後11分05秒，路威廉斯跟裁判激烈爭吵，換來直接被驅逐出場命運，打到最後2分52秒，換成貝弗利被驅逐，快艇頓失兩大後場主力，火箭順勢打出15比0猛攻，快艇完全被打傻，剩餘時間提前變成垃圾時間，火箭搶走勝利。

相較於火箭「MVP連線」都拿雙十數據，且聯手貢獻68分，保羅喬治最後拿下34分，里歐納德也有25分，可惜快艇「雙星」並未得到太多隊友火力支援，加上路威廉斯、貝弗利兩大後場主力末節都被驅逐出場，更是無法挽回場上頹勢。

(中時 )