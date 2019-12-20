位於台東達仁鄉靠近阿塱壹古道旁的南田部落安朔橋下，興建完成布滿綠色建築的神秘工地，引起當地部落居民議論，昨天終於被證實，該地是晉陞太空科技公司太空探測火箭試射場，預計本月27日發射首枚太空探測火箭，未料消息一傳出引發部落不滿抗議，火箭發射將因此暫緩。

由於這處基地地點與興建過程相當保密，部落居民以為是神祕軍事基地，直到達仁鄉南田村部落會議在今日召開部落會議，邀請「晉陞太空科技公司」說明探測火箭發射，大家才知道這綠色建築是晉陞太空科技公司探測火箭試射場。

晉陞太空科技董事長、前國家太空中心主任陳彥升也對部落民眾表示，該處將在27日清晨6點發射一枚高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里的探空火箭。

陳彥升表示，火箭基地發射火箭是商業應用，目標也是朝向國際商業應用，以發射衛星及科學儀器為主，但絕對不會是軍事的用途，對當地環境不會造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果南田村民接受未來此處將會是公司常態試射

陳彥升解釋，台灣高空電離層特殊，屬於亞熱帶近赤道，電離層活動度高，所以公司執行國家太空中心科學實驗計畫，將攜帶科學儀器的火箭發射至太空進行量測。

但上午的部落會議中，尚未取得全體部落同意進行火箭發射，因此目前這項探空火箭計畫將會暫緩，並繼續和部落居民溝通。

(中時電子報)