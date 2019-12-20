《大政治大爆卦─無色覺醒》綠挑釁衝突vs.韓強調快樂 高雄尬場3.8公里的距離 14:232019/12/20 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 明天(21日)高雄將同時有挺韓、罷韓兩大遊行，兩場遊行人數成為選舉觀察熱點。捷運左營站、捷運美麗站、高雄火車站三站為挺韓、罷韓人員的交叉熱點，雙方遊行人龍最近僅距3.8公里，警方也加強人力，進行交通管制，綠挑釁衝突vs.韓強調快樂，高雄尬場3.8公里的距離。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #高雄 #挺韓 #罷韓 #遊行 #2020大選 #韓國瑜 #大政治大爆掛 #無色覺醒 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡神網軍復活？網傳愛河毀了 韓國瑜一張圖破謠言 13:342019/12/16 政治 得民心後…將再得天下？！網稱韓國瑜是「朱元璋」 10:142019/12/17 政治 海巡查漁船貨艙 赫見塞滿30萬包私菸 14:012019/12/17 社會 台灣東部海域3.8地震 最大震度宜蘭3級 11:522019/12/18 生活 大政治大爆掛-無色覺醒》國家機器介入？ 韓6年前金流曝光 卡神金源追不出來？ 14:172019/12/18 政治 陳菊：高雄、她跟他的團隊受到不少霸凌 16:252019/12/18 政治 細數高雄政績 韓反嗆蔡應向高雄人道歉 20:362019/12/18 政治 卓榮泰喊找回高雄光榮感 04:102019/12/19 地方新聞 高雄遊行 內政部：強勢執法暴力襲警將逮捕 14:232019/12/19 政治 高雄港翻身嘉年華樂園 估吸百萬遊客 17:352019/12/19 生活 政治熱門新聞 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 韓民調狂升 前扁辦主任憂綠選情不妙了 - 政治 韓國瑜金門造勢 人數俯拍圖嚇死人！ - 政治 韓黑慌了！竟連黃暐瀚都遭殃… - 政治 韓勝選關鍵人物？王金平笑回7個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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