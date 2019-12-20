明天(21日)高雄將同時有挺韓、罷韓兩大遊行，兩場遊行人數成為選舉觀察熱點。捷運左營站、捷運美麗站、高雄火車站三站為挺韓、罷韓人員的交叉熱點，雙方遊行人龍最近僅距3.8公里，警方也加強人力，進行交通管制，綠挑釁衝突vs.韓強調快樂，高雄尬場3.8公里的距離。

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(中時電子報)