大安濱海樂園停車場融合大安沙雕音樂季意象，以琴鍵意象設計，別具特色。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

為提升遊憩品質，台中市大安濱海樂園正在進行設施更新工程，市議員吳敏濟20日出席工程說明會時表示，大安濱海樂園仍為地區性的海水浴場，應加速推升至全國性甚至世界級的旅遊勝地，而望海媽祖雕像、沙雕美術館以及景觀橋也要需要儘速完成。

工程顧問公司報告，改善工程針對園區景觀進行更新及調整，遊客中心正前方沙灘上的木構長廊已遷移到游泳池畔，屋頂瓦片改採防水、隔熱材質，提供泳客遮陽休息的場所。另外，泳池防水層凸起斑剝，影響水質清淨度，已磨除原防水層，近日將重新漆上3道防水層。

大安沙雕音樂季已打響「中大安」的知名度，北園小客車停車位以琴鍵意象設計，行人動線用音符和五線譜做為引導，以加強音樂的意象。擋住最佳海景的木構長廊遷移後，原址將改成平台，舉辦表演活動或是搭設舞台都很方便，另座沖洗沙子的長廊也將改建，從海堤上向外延伸至長廊上方做為挑高的觀景平台。

風管所管理課長楊玉香表示，大安濱海樂園此次更新計畫市府編列2000萬元，完成之後預計可以延長遊客停留的時間，願意在露營區過夜，促進大安觀光的發展，工程預計在明年2月底前完工。未來無論賞景、舉辦活動、玩沙或是戲水都能井然有序。

吳敏濟指出，除更新濱海樂園老舊設施，市府尚有三大重點需要進行，一是望海媽祖雕像的經費尚無著落；二是沙雕美術館已經完成細部規劃，希望市府儘早著手進行；三是北汕溪上的景觀橋拆除後，南北園無法相通，建議新橋設計人車都能通行，且必須有特色，讓傍晚及入夜後的濱海樂園更有亮點，吸引遊客駐足。

吳敏濟表示，三大工程完成之後，大安濱海樂園就具有成為世界級濱海觀光勝地的發展條件，市府應該展現眼光及魄力早日完成。

(中時 )