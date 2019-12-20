台鐵潮州至枋寮段電氣化20日正式通車，也宣告營運6年的普悠瑪終於駛進枋寮，中午時分不僅吸引攝影愛好者搶拍歷史性一刻，還有鐵道迷特地請假來搭乘「首航」。(謝佳潾攝)

台鐵潮州至枋寮段電氣化20日正式通車，也宣告營運6年的普悠瑪終於駛進枋寮，中午時分不僅吸引攝影愛好者搶拍歷史性一刻，還有鐵道迷特地請假來搭乘「首航」。(謝佳潾攝)

台鐵潮州至枋寮段電氣化20日正式通車，也宣告營運6年的普悠瑪終於駛進枋寮，中午時分不僅吸引攝影愛好者搶拍歷史性一刻，還有鐵道迷特地請假來搭乘「首航」。(謝佳潾攝)

台鐵潮州至枋寮段電氣化20日正式通車，也宣告營運6年的普悠瑪終於駛進枋寮，中午時分不僅吸引攝影愛好者搶拍歷史性一刻，還有鐵道迷特地請假來搭乘「首航」。(謝佳潾攝)

真的來了！台鐵潮州至枋寮段電氣化20日正式通車，也宣告營運6年的普悠瑪終於駛進枋寮，中午時分不僅吸引攝影愛好者搶拍歷史性一刻，還有鐵道迷特地請假來搭乘「首航」，大家興奮地直呼枋寮要不一樣了，還有人說搭普悠瑪回家好感動。

「城鄉距離又更拉近了！」47歲楊姓鐵道迷說，他是枋寮人，雖然7歲就隨家人離開枋寮，但對枋寮一直存有感情，這次聽說普悠瑪要開進枋寮，馬上請假搶票與太太從屏東站搭到枋寮站，雖然只是短短的33分鐘，但卻特別感動，回程還要搭「枋寮首航」回屏東。

除有楊姓鐵道迷為了體驗普悠瑪到枋寮、特地搭乘往返外，另名余姓鐵道迷也是如此，他說，他也是從屏東站上車，他在車上買鐵路便當一路坐到枋寮，心情既興奮又期待，雖然「是同樣一台普悠瑪，但感受是不一樣的」，枋寮要開發了，相信普悠瑪會帶更多人來認識枋寮。

台鐵「南迴鐵路電氣化計畫」潮州至枋寮段電氣化通車後，每日駛入枋寮載客的是111車次普悠瑪，當天早上7點42分從南港站發車，中午12點30分抵達枋寮站，而下午則由136車次於2點38分發車往北，晚間7點21分抵達南港站，全程要價1003元，車程約4小時43分。

普悠瑪每天就1班駛進枋寮、1班駛出枋寮，不少人希望台鐵能再加開班次，有人說，「至少早中晚各一班」，選擇多才能顯示交通的方便，對此台鐵則回應，待明年全線電氣化後才能評估增加班次的可能。

(中時 )